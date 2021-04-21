فنون ومشاهير

فتاة تتحول إلى محمد رمضان وهو يرد: "بحبك ومش عايزك تعنسي" (فيديو)

Lebanon 24
21-04-2021 | 15:00
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تداول عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق "إنستغرام" فيديو طريفاً نشرته إحدى الفتيات وظهرت فيه بعدما حولت نفسها بالمكياج إلى نسخة مشابهة للفنان المصري محمد رمضان.

 

وتبين أنها أرادت تقليد لوك الفنان الذي اعتمده لتجسيد شخصية "موسى". ولفت هذا أنظار عدد كبير من المتابعين وراوحت الآراء بين من رأوا أنها نجحت في تقليد شكل النجم ومن أشاروا إلى أنها لم تتمكن من هذا بشكل تام.

A post shared by Mohamed Ramadan (@mohamedramadanws)

 

 

يُشار إلى أن رمضان أعاد نشر الفيديو على حسابه الخاص في تطبيق "إنستغرام" وأرفقه بتعليق أثنى فيه على ما فعلته الفتاة وكتب: "موسى أجمل جمهور في الدنيا. مبسوط طبعاً إنك حبيتي الشخصية للدرجة دي. بس لأنا كمان بحبك ومش عايزك تعنسي".

 

وأثار بهذا موجة من الجدل حيث تساءل المتابعون عن سبب استخدامه العبارة الأخيرة معتبرين أن كلمة العنوسة تحمل معنى سلبياً وتسيئ للفتاة. ورغم هذا حقق المقطع ما يزيد على 895 ألف مشاهدة في مدة قصيرة جداً.

المصدر: لها
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