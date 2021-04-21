نادين نسيب نجيم: "طيب كلّ العالم عم تبعتلي هالصورة"

انتشرت صورتان عبر مواقع التواصل الإجتماعي تجمعان الممثلة نادين نسيب نجيم والممثل قصي خولي، الأولى التُقطت عام 2019 من مسلسل "خمسة ونصّ" والثانية من مسلسل "2020" في العام 2021.

وبدت نجيم وخولي في الصورة الأولى بلباسٍ أنيق في سيّارة فاخرة، بينما ظهرا في الثانية بملابس شعبيّة ويستقلان سيّارة متواضعة.

والهدف من جمع الصورتين تسليط الضوء على تردّي وضع اللبنانيّين الاجتماعي وتراجعه الكبير بين عامـي 2019 و2021. ونشرت نادين، على خاصيّة "الستوري" عبر "انستغرام"، الصورة وأرفقتها بعبارة "طيّب كلّ العالم عم تبعتلي ياها".