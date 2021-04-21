فنون ومشاهير

من جديد ابنة هيفا وهبي تُحدث ضجة.. تغني وتتكلم كوالدتها (فيديو)

Lebanon 24
21-04-2021 | 10:30
A-
A+
Doc-P-815070-637545951982362893.jpg
Doc-P-815070-637545951982362893.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

يحظى الشبه بين الفنانة هيفا وهبي وابنتها زينب فياض باهتمام الكثير من المتابعين. وفي هذا السياق تناقل بعض الحسابات الناشطة على تطبيق "إنستغرام" فيديو جديداً للإبنة ظهرت فيه وهي تؤدي مقطعاً من أغنية "الطبطبة" مع ابنتها دانييلا.

 

ولاحظ الكثيرون أن طريقة كلامها وغنائها تشبه إلى حد كبير طريقة والدتها، وهذا ما ركزت عليه الكثير من التعليقات على تلك الحسابات.

A post shared by Beirutcom.net (@beirutcomwebsite)


 

 

يُشار إلى ان الناقدة الكويتية ليلى أحمد أثارت الاهتمام في وقت سابق بحديثها عن العلاقة بين هيفا وابنتها خلال الفقرة المخصصّة لها ضمن حلقة من برنامج "عا السيف" الذي يُعرض على شاشة Atv الكويتية.

 

وأشارت إلى أن الابنة انتُزعت من الأم في طفولتها فانقطع التواصل بينهما منذ ذلك الحين وأن زينب تعمل حالياً في مجال الإعلانات وتتقن عملها، لافتة إلى أنها تمكنت من تحقيق الشهرة لأنها ابنة هيفا.

المصدر: لها
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
12:00 | 2021-04-21
09:00 | 2021-04-21
06:00 | 2021-04-21
23:00 | 2021-04-20
21:21 | 2021-04-20
21:00 | 2021-04-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website