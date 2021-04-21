فنون ومشاهير

محمد الأحمد يكشف معلومات عن حياته الشخصية... وهذا ما قاله عن زوجته ! (فيديو)

Lebanon 24
21-04-2021 | 18:00
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ردّ الممثل السوري محمد الأحمد بكل جرأة وصراحة على أكثر الأسئلة تداولاً على السوشيل ميديا من جانب الجمهور.

 

وكشف معلومات عن حياته الشخصية، وردّ على أسئلة محبيه من خلال مقطع فيديو نشره على موقع "فيسبوك" ونظّمته شركة "إيغل فيلمز"، ونفى من خلاله الشائعات التي تنتشر حول زواجه من شابة خارج الوسط الفني.

 

وأكد الأحمد أنه ليس متزوجاً، وقال: "ما في زوجته، دائماً في اختراعات وكان آخرها اني متزوج من 13 سنة وعندي بنت عمرها 12 سنة. أنا مش متزوج".

 

 

ويُشارك محمد الأحمد في بطولة مسلسل "للموت" الى جانب الممثلين ماغي بو غصن ودانييلا رحمة وباسم مغنية وخالد القيش، وينافس به في السباق الرمضاني، وهو من كتابة نادين جابر وإخراج فيليب أسمر.

المصدر: لها
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