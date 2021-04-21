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فنون ومشاهير
"الهيبة" ينهي السلسلة بوجوه جديدة
Lebanon 24
21-04-2021
|
21:00
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يبدأ في شهر أيار المقبل تصوير الجزء الخامس والأخير من مسلسل "الهيبة" الذي نُفّذ على 5 أجزاء لينهي بذلك مجموعة من السنوات، حفل من خلالها بقصص القرية "الهيبة" وبطولات ساكنيها، بدءاً من جبل شيخ الجبل النجم تيم حسن، وصولاً إلى آخر الممثلين.
والواضح أن شركة صادق الصباح أوكلت المهمة هذه المرة إلى مجموعة من الكتّاب أيضاً، ليصار إلى نهاية حسب ما يبدو ستكون مفتوحة، ولو أن حدثاً كبيراً سيحصل ويقلب مجمل الأحداث ليضع المشاهد النهاية أو المشهد الذي يريده بنفسه.
وعلمت نواعم أن الممثلة إيميه صياح أصبحت مستعدة لتكون شريكة تيم حسن في الجزء المنتظر، على أن يختار فريق العمل وجوهاً من سوريا لإكمال السيرة، وعُلم أن المفاوضات كانت مع الممثل خالد القيش الذي يؤدي بطولة مسلسل "للموت" الذي يُعرض يومياً في رمضان، لكن لم يبت بعد بشأن حضور القيش أو مشاركته في الجزء الخامس من "الهيبة".
يُذكر أخيراً أن المسلسل سيُعرض في الخريف المقبل تماماً كما هي حال الجزء الرابع الذي عُرض على منصة شاهد ومحطات عدة مثل أم تي في اللبنانية.
يُذكر أخيراً أن الممثل أويس مخللاتي لم يوقع للمشاركة في الجزء الخامس بعد خلاف مع شركة الإنتاج، وهذا يوجب تبريراً لخروجه من المسلسل يعمل عليه الكتّاب.
المصدر: نواعم
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