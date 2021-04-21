أنغام تكشف تفاصيل لقائها بوائل كفوري

قررت الفنانة المصرية أنغام اعتماد خطةً جديدةً في طريقة طرح ألبومها الغنائي المقبل، مبينة في تصريحات عبر إذاعة "روتانا" أن طرح الألبوم سيأخذ شكلاً جديداً هذه المرة.وقالت أنغام إنها ستطرح الألبوم الجديد بطريقة الأغاني المتتابعة ولن تطرحه كاملاً، موضحةً أنها ليست أول فنانة تقوم بذلك، مشيرة إلى أنها لن تعطي وعوداً بشأن الفترة الزمنية بين أغنية وأخرى لأن هذا غير مضمون.وتحدثت أنغام عن مقابلتها بالنجم اللبناني وائل كفوري بحضور تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، مضيفةً أن المقابلة كانت صدفة بطلها "أبو ناصر".ونوهت أنغام، بأن تلك المقابلة هي الثانية لها مع وائل كفوري وحدث بينهما تقارب أكثر هذه المرة، متابعةً أنها قابلته مرةً واحدةً سابقاً ولكنهما هذه المرة تعرفا على بعضهما أكثر.وتمنت أنغام، عدم مرور هذا العام سوى بوجود عمل فني يجمعها بوائل كفوري، موجهةً رسالة للجمهور بانتظار المفاجأة وذلك عند الحديث عن غنائها باللهجة اللبنانية وغناء وائل كفوري باللهجة المصرية.