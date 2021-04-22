فنون ومشاهير

مارسيل جبور: الظروف قست عليّ وتزوجتُ شخصاً لا أحبّه

Lebanon 24
22-04-2021 | 08:00
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تبدع الممثلة القديرة مارسيل جبور حالياً في الجزء الثالث من مسلسل "الباشا"، من كتابة مروان قاووق وإخراج مكرم الريس وإنتاج مروان حداد، والذي يُعرض يومياً طيلة شهر رمضان المبارك على شاشة الجديد.

وفي حديث لـ "الديار"، أكّدت مارسيل أنها انتظرت هذا الدور منذ سنوات عدّة، و"شخصية "ألماس"، التي هي مديرة الخان، فسحت لي المجال لأقدّم أكثر وأظهر قدراتي التي لم تسنح لي الفرصة سابقاً لإظهارها. وهنا أشكر مروان حداد لمنحي هذه المساحة الكبيرة". وتابعت: "وفي حين كان المتابعون يسألونني دوماً عن ظهوري في أدوار كبيرة، أستطيع اليوم أن أقول إن هذا الدور قد أتى".

وأكملت: "أعطيت هذه الشخصية البسمة كونها امرأة عفويّة وإيجابية في حياتها، الا أن الظروف قست عليها والحظ لم يساعدها، فأخفت الحزن في قلبها بالرغم من مظهرها الذي يوحي بالحياة، إذ أطلّت بأزياء مزركشة ومكياج فاقع، بينما هي تزوجت شخصاً لا تحبه كي لا تبقى وحيدة، لأنها عاشقة للباشا المغرم بسواها.

في السياق نفسه، رأت جبور أن الدور"يمزج بين الكوميديا والدراما، فيجمع شخصيات عدّة بشخصية "ألماس".

المصدر: الديار
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