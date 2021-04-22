فنون ومشاهير

هل أجرت ماريتا الحلاني عمليات تجميل لوجهها من أجل "عشرين عشرين"؟

Lebanon 24
22-04-2021 | 09:00
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تلفت الفنانة ماريتا الحلاني، إبنة الفنان عاصي الحلاني، الأنظار بتجربتها التمثيلية الأولى ضمن مسلسل "عشرين عشرين".

 

وأثارت الاهتمام بعدما نشرت، على حسابها الخاص في "إنستغرام"، صورة لها التقطت أثناء تصوير المسلسل وظهرت فيها بإطلالة طبيعية جداً. وهو ما ركزت عليه الكثير من التعليقات. وتساءل بعض المتابعين عما إذا أجرت بعض التعديلات الجمالية على شكلها.

 

وأجابت على هذا الأمر هذا في لقاء أجري معها ضمن حلقة من برنامج Trending الذي يعرض على شاشة MBC4. وقالت في هذا السياق إنها ظهرت في المسلسل من دون مكياج وبشعرها الحقيقي ومن دون أي تعديلات تجميلية.

 

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كما تحدثت عن شخصيتها في العمل لافتة إلى أنها تشبهها بهدوئها ورومنسيتها فضلاً عن قوتها. وذكرت أن مواقف طريفة حدثت في الكواليس ومنها أن الفنان السوري قصي خولي قام بمناداتها باسمها الحقيقي في أحد المشاهد.

 

كذلك عبرت الفنانة الشابة عن إعجابها بأداء خولي والممثلة نادين نسيب نجيم.

 

يُشار إلى أن العمل جمع الفنانين الثلاثة وعدد من أبرز وجوه الشاشة مثل كارمن لبس ويوسف حداد وفؤاد شرف الدين، وهو من تأليف نادين جابر وبلال شحادات وإخراج فيليب أسمر.

 

المصدر: لها
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