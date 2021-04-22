بأجواء رومنسية.. كارلا حداد تحتفل بعيد ميلاد زوجها (صور)

نشرت المذيعة ومقدمة البرامج كارلا حداد صورا عبر خاصية "الستوري" على تطبيق انستغرام وذلك خلال احتفالها بعيد ميلاد زوجها وائل قسيس.

وكانت أجواء الاحتفال رومنسية وبحضور عدد من الأصدقاء المقربين.

وظهر في إحدى الصور قالب حلوى كُتب عليه "عيد ميلاد سعيد وائل"، الا انه لم يظهر في الصور.

يُذكر ان كارلا نفت مؤخرا شائعة طلاقها وذلك بعد انتشارها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي

وقالت حداد على إنستغرام: خبر طلاقي غير صحيح وكل موقع يتداول الخبر سوف يكون تحت الملاحقة القانونية .

ودخلت كارلا القفص الذهبي للمرة الثانية في أوائل أيلول الماضي بعد طلاقها من الممثل طوني أبو جودة.