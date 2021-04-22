فنون ومشاهير

بعد صورتها مع أمير كرارة.. نانسي عجرم تسرق الأضواء بتدربها على الإعلان (فيديو)

Lebanon 24
22-04-2021 | 11:42
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تنتشر حالياً بشكل لافت ظاهرة مشاركة الفنانين في الأعمال الترويجية لبعض المنتجات وخصوصاً لشركات الاتصالات، وفي هذا السياق لا يزال الإعلان الذي شاركت فيه الفنانة نانسي عجرم إلى جانب الفنان المصري أمير كرارة يحدث ضجة في أوساط المتابعين.

 

وتم مؤخراً تناقل مقطع تم تصويره أثناء إجراء نانسي التدريبات اللازمة للظهور في العمل. وبدت وهي تتعلم كيفية أداء بعض الحركات. ولفتت أنظار عدد كبير من الناشطين بعفويتها.

 

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يشار إلى أن الإعلان حقق نجاحاً كبيراً ونال إعجاب المشاهدين والمتابعين بعد عرضه وسلط الأضواء على عفوية الفنانة اللبنانية والممثل المصري.

 

ويذكر أن اسميهما تصدرا قائمة البحث في مصر على مواقع التواصل. كذلك حرصت نانسي على لفت الأنظار من خلال صورة نشرتها على حسابها الخاص في تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" وظهرت فيها وهي تقف على كرسي لكي تبدو أكثر طولاً من كرارة.

 

وأرفقت الصورة بتعليق طريف جاء فيه: "بذمتكم، مين أطول؟"، ليردّ عليها الممثل ممازحاً: "عندي الصورة اللي فيها الكرسي كله".

 

 

 

 

المصدر: لها
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