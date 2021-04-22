فنون ومشاهير

محمد الأحمد يكشف حقيقة زواجه وابنته ذات الـ12 عاماً

Lebanon 24
22-04-2021 | 21:00
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ردّ الفنان السوري محمد الأحمد على عدد من الأسئلة الأكثر شيوعاً التي يوجّهها إليه متابعوه. وأعاد نشر مقطع اللقاء الذي جرى بينه وبين هؤلاء من خلال حسابه الخاص في "فيسبوك".

وفي هذا الإطار أجاب على السؤال: "هل أنت متزوج؟" بالنفي، لافتاً إلى أن إحدى المتابِعات تحدثت في وقت سابق عن أنه متزوج منذ 13 عاماً، وأن لديه طفلة في الـ12 من عمرها. وحسم الأمر بالقول إنه غير متزوج.


كما تحدث الأحمد عن نشأته فقال إنه ولد في حمص ويقيم حالياً في العاصمة السورية دمشق. وأشار إلى أنه تابع دراسته في مجال الأدب العربي قبل أن يلتحق بمعهد الفنون المسرحية، لافتاً إلى انه يعمل في مجال التمثيل منذ العام 2004.

ويُذكر أن محمد الأحمد يشارك في الموسم الرمضاني الحالي من خلال مسلسل "للموت" بشخصية "هادي" إلى جانب كلٍ من الفنانين: خالد القيش وماغي بوغصن ودانييلا رحمة وباسم مغنية، كما في مسلسل "خريف العشاق" بدور "بدر" مع شقيقه أحمد والممثل القدير أيمن زيدان وترف التقي ولجين اسماعيل وآخرين.
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