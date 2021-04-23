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فنون ومشاهير
نوال الزغبي تعلن مفاجأة للجمهور
Lebanon 24
23-04-2021
|
06:00
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كشفت الفنانة نوال الزغبي أنها لن تطرح ميني ألبومها في عيد الفطر، إنما ستصدر أغنيتين باللهجة المصرية لن تصورهما على طريقة الفيديو كليب.
وكتبت نوال على صفحتها الخاصة: "ميني ألبوم ما رح ينزل عالعيد وبيتضمن ٤ اغنيات ٢ باللهجة المصرية ١ باللهجة اللبنانية ١ باللهجة الخليجية، بس رح يكون في اغنيتين باللهجة المصرية منفردين وما رح يتصوروا كليب ورح ينزلوا على عيد الفطر"
وكانت أثارت نوال الزغبي جدلًا كبيرًا بين الجمهور بعد حديثها عن الأشخاص الذين يتبعون "المصلحة" في علاقاتهم، اذ انها كتبت على حسابها الخاص: "عندما تنتهي مصالحهم تنقطع أخبارهم".
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