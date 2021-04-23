بعد إصابته بكورونا.. حالة زاهي وهبي الصحية صعبة وهذا ما كشفته زوجته رابعة الزيات

منذ أيام أعلن الإعلامي والشاعر زاهي وهبي إصابته بكورونا، ولفت عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنه شارف على الشفاء من الفيروس، متمنيًا ألّا يصيب أي إنسان.

وكتب زاهي عبر "تويتر": أرجو من الأصدقاء قبول اعتذاري عن تقصيري في التواصل معهم والرد على تعليقاتهم في الآونة الأخيرة، وذلك بسبب إصابتي بفيروس كورونا (كوفيد19 )، تجربة مؤلمة، قاسية وصعبة والحمدلله أنها شارفت على نهايتها.أتمنى ألّا تصيب أي إنسان، وليحفظكم الله جميعاً.

أرجو من الأصدقاء قبول اعتذاري عن تقصيري في التواصل معهم والرد على تعليقاتهم في الآونة الأخيرة، وذلك بسبب إصابتي بفيروس #كورونا(كوفيد ١٩)، تجربة مؤلمة، قاسية وصعبة والحمدلله أنها شارفت على نهايتها.



— Zahi Wehbe (@Zahiwehbe) April 17, 2021

أتمنى ألّا تصيب أي إنسان، وليحفظكم الله جميعاً.

الا انه يبدو ان حالة زاهي الصحيّة تدهورت مؤخرا ما استدعى نقله الى المستشفى بحالة عاجلة.

وكشفت زوجته الإعلامية رابعة الزيات ان زاهي متواجد في المستشفى منذ 4 أيام ويعاني من نقص في الأوكسجين، إضافة الى أنه لا يتجاوب مع العلاج كما يجب.

إثر ذلك انهالت التعليقات المتمنية الشفاء العاجل للاعلامي زاهي وهبي، فكتب الإعلامي سامي كليب عبر حسابه على "فيسبوك":

زاهي وهبي الصديق الذي طوّع اللغة لتُصبح شالاً من ياسمين يلقيه على الحياة كي تُصبح أجمل.... والشاعر الذي قطف من ضوء القمر نورا يغازل فيه روح الكون.... والإعلامي الذي أبقانا في منازلنا لنتعرف على مبدعي الوطن العربي من مشرقه وخليجه الى مغربه يستحق الشفاء والعودة أجمل وأقوى...

قلوبنا معك أيها الغالي وصلواتنا لك ولعائلتك الجميلة.

"لبنان 24" يتمنى الشفاء العاجل للإعلامي زاهي وهبي.