فنون ومشاهير

طارق العريان يهاجم أصالة نصري ويصفها بـ "الحشاشة".. وقضية المخدرات للواجهة مجدداً!

Lebanon 24
23-04-2021 | 09:00
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عاد موضوع المخرج طارق العريان وطليقته الفنانة السورية أصالة نصري إلى الواجهة مجدداً ولكن هذه المرة بهجمة من العريان.

 

الأمر بدأ بعدما شارك طارق صُورة جديدة له عبر حسابه الرسمي في انستغرام وانهالت عليه تعليقات ساخرة والتي كان منها "متصابي في اواخر الخمسينات من عمره"...وتابع آخر "وفرحان اوي بنفسك .....المراهقة المتأخرة لسة شغالة معاك ولا ايه؟؟ ياشايب"..واضاف آخر "كسرة القلب سلف ودين راح ينحرق قلبك بيوم وتسدد دين".

 

طارق مع الهجوم الشديد والذي كان بمُعظمه من فانز أصالة نصري قام بتثبيت أحد التعليقات الذي جاء فيه "سيد الرجال من يوم تركتها لها الحشاشة رجعت قيمته".

 

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وكانت أخبار المخدرات قد لاحقت أصالة نصري خلال تواجدها في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت بعدما عثرت الأجهزة الامنية على مخدر الكوكايين داخل إحدى عُلب العدسات اللاصقة التي تستعملها بها وبعد خضوعها للفحص جاءت نتيجتها إيجابية لتعترف بالتعاطي بحسب المتداول وقتها وأكدت أنها تملك كمية لا تتجاوز الـ 3 غرام للإستخدام الشخصي وبناء على ذلك ولأنها المرة الاولى تم إطلاق سراحها.

 

يذكر أن أخبار الطلاق والخيانة من طرف طارق لأصالة كانت قد انتشرت خلال نهاية عام 2019 وسط صمت من الطرفين، إلا أن أصالة اضطرت لإعلان الأمر رسمياً خلال عام 2020 بمنشور جاء فيه "منتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالي نهائيّاً عنّ والد أبنائي (آدم وعلي ) ، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل ، حرصاً على مشاعري الّتي هلكت ومشاعر أولادي".

المصدر: البوابة
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