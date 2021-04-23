فنون ومشاهير

أصالة تفاجئ الجميع بهذا التصرف مع ابنها خالد.. والجمهور: "نفسيتها تعبانة"! (فيديو)

Lebanon 24
23-04-2021 | 18:00
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أحدثت الفنانة السورية أصالة الضجة مجدداً بسبب فيديو تناقله عدد من الحسابات الناشطة في تطبيق "إنستغرام" وتبين أنها نشرته في وقت سابق على حسابها الخاص قبل أن تحذفه.

 

وفي المقطع وجهت نداءً إلى ابنها خالد الذهبي ودعته إلى الرد عليها بعدما اتصلت به عبر الهاتف 6 مرات. وأشارت إلى أنها قامت باختيار "الأغراض" داعية إياه إلى الحضور للاطلاع عليها.

 

كما قالت إن خالد يعتب عليها لأنها تدلل الجميع ولا تدلله، مشيرة إلى أنه قطعة من روحها وحياتها وقلبها واصفة إياه بلودي باشا. كما سألته عن مكان وجوده.

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وأطلق المقطع موجة من التعليقات حيث استغرب الكثيرون تصرفها هذا ورأى بعضهم أن شعورها بالتعب النفسي هو ما يدفعها إلى ذلك ورأى آخرون أنه لا بد من سحب الجوال منها.

 

وجاء في التعليقات: "لازم يسحبوا منها الجوال ويفصلو النت" و"أعتقد نفسيتها تعبانة ولازم تشوف دكتور" و"شكلها مكثرة واضح مو طبيعية" و"مسخرة كل شوي تعتذر من فلان أو فلانة" و"هي فيها شي؟".

المصدر: لها
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