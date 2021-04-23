فنون ومشاهير

منتج مسلسل 2020 مندهش بأداء نادين نسيب نجيم... والأخيرة ترد عليه!

Lebanon 24
23-04-2021 | 11:04
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أشاد المنتج صادق الصباح بأداء الممثلة نادين نسيب نجيم في مسلسل 2020، وإتقانها دورين مختلفين في المسلسل ذاته من دون التقصير في أي دور، لا بل بتميز واحتراف.

 

وغرّد منتج مسلسل 2020، صادق الصباح من خلال تغريدة له عبر حسابه الرسمي في تويتر بالقول: "تُدهشني نادين نسيب نجيم في إتقانها دورين مختلفين بإحترافية كبيرة. وبين النقيب سما وحياة عبد الله نشهد على أداء متميّز تنحّت فيه عن كل مقومات الشكل لتعطي كل دور حقه بطبيعية ومهنية عالية."

 

وأضاف: "ألف مبروك نجاحك... منكبر فيكي بنتي في الصبّاح".

تُدهشني #نادين_نسيب_نجيم في إتقانها دورين مختلفين بإحترافية كبيرة.

وبين النقيب #سما و #حياة_عبد_الله
نشهد على أداء متميّز تنحّت فيه عن كل مقومات الشكل لتعطي كل دور حقه بطبيعية ومهنية عالية.
ألف مبروك نجاحك
منكبر فيكي بنتي في #الصبّاح@nadinenjeim pic.twitter.com/CxhJBrik8f

 

من جهتها، ردت نجيم على هذه التغريدة، فكتبت: "شكراً الك استاذ صادق وهيدا نجاح جديد مضاف على رصيد نجاحاتنا السابقة وعلى أمل نضل نعطي اجمل وأفضل ما عنا ان شاء الله."

 

شكراً الك استاذ صادق وهيدا نجاح جديد مضاف على رصيد نجاحاتنا السابقة وعلى أمل نضل نعطي اجمل وأفضل ما عنا ان شاء الله 🙏🏻🥰❤️ https://t.co/C4SQbOvjLN

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