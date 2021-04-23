فنون ومشاهير

شمس الكويتية: أرفض لقب الزوجة الثانية.. ولهذا السبب دفنت نفسي

Lebanon 24
23-04-2021 | 21:00
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أكدت الفنانة شمس الكويتية أن فكرة الزواج لا تراودها حالياً، وفي حالة رغبت فيه فلن ترتبط برجلٍ عربي نهائياً لأن معظمهم "خائنين" على حد قولها، لافتةً إلى أنها ستتزوج على طريقة القانون الأميركي، نافيةً تعرضها للخيانة في زيجاتها السابقة.

وقالت شمس في أحد لقاءاتها التلفزيونية: "الرجل العربي يخون٬ لذلك لن أتزوج من الوطن العربي، ومنْ يتزوجني لن يحتاج بعدي لمَثنى وثُلاث ورُباع، فأنا شخصية لديّ شيزوفرينيا، وليس معنى حديثي أني تعرضت للخيانة بل على العكس، جميع من تزوجتهم كانوا مخلصين ولكنهم يحبون التملُّك".

وتابعت: "لن أقبل بلقب الزوجة الثانية، فقد تقدّم لي عشرات الرجال المتزوجون وكنت أرفض بشدة، فلن أسمح لأحد بأن يخونني لأقوم أنا بخيانة أحد. إذا تزوجت سيكون على طريقة القانون الأميركي حتى لا يتحكم بي أحد".

وعلّقت شمس على حذائها الشهير المصنوع من الذهب قائلةً: "هو ليس مصنوعاً من الذهب، وإنما من ماركة شهيرة ومعروفة، وعندما قمت بنشره عبر صفحتي في انستغرام لم أقصد التباهي مثلما قيل، ولكن لأنني أحب أن أشارك جمهوري يومياتي، فلا أعاني عقدة نقص كي أنشر حذاءً من ذهب حتى أثير ضجة".

ورفضت شمس اعتبارها أفضل المطربات العربيات لكنها لا تحب أن يُقيَّمها أحد، فهي تثق في نفسها وتعلم حجم موهبتها، مؤكدةً أنها لا تُهاجم أيِّ فنان بسبب نجاحه، لافتةً في هذا الصدد إلى أن خلافها مع المطربة شيرين عبد الوهاب سببه تصريحاتها عن العنوسة والمرأة ليس لصوتها أو موهبتها.

وعن الصورة الشهيرة التي ظهرت فيها وهي تدفن نفسها، قالت شمس: "عندما دفنت نفسي كنت أجرب فكرة الموت، وما الذي سيحدث عندما يتركني الناس، وبالفعل دفنت نفسي على البحر واستعنت بقارئ قراَن سنغالي".
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