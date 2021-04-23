رحيل السيناريست الكبير مصطفى محرّم

توفي السيناريست الكبير مصطفى محرّم، عقب تعرّضه لأزمة صحية، ومن المقرر أن تُقام صلاة الجنازة غداً السبت في مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة الجمعة.وكان آخر ظهور للسيناريست الراحل مصطفى محرم في برنامج "صاحب السعادة" الذي تقدّمه الإعلامية إسعاد يونس في كانون الثاني الماضي، وخلال الحلقة ظهر أبناء نور الشريف في مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" والذي كتبه محرم، كما أكد خلال اللقاء أن المنتجة ناهد فريد شوقي اتصلت به ومعها رواية تريد تحويلها إلى مسلسل، وهي قصة لإحسان عبد القدوس اسمها "لن أعيش في جلباب أبي"، مضيفاً أنه عندما قرأها لم تجذبه ولم يكن يعرف كيف يختار فيها شخصية البطل.وكشف مصطفى محرم خلال اللقاء أنه رشّح يسرا في البداية لمسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"، لكن وجد أنها جميلة ولن تصلح للحارة الشعبية.وكان محرّم قد تعرض لوعكة صحية أُدخل على أثرها الى غرفة العناية المركزة في أحد المستشفيات الخاصة، حيث أعلن نجله حسين مصطفى محرم الخبر على حسابه في موقع "فيسبوك" إذ كتب: "والدي في العناية المركزة.. أرجو الدعاء".