فنون ومشاهير

هل نرى "ريا وسكينة" في عمل فني عالمي؟

Lebanon 24
23-04-2021 | 15:37
A-
A+
Doc-P-815904-637547894812361247.jpg
Doc-P-815904-637547894812361247.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
على الرغم من خروج أعمال فنية محلية وعربية عدة ومختلفة حول قصة الشقيقتين الشهيرتين المصريتين، ريا وسكينة، فإنهما لم ينالا حظهما دوليا، حتى الآن، من حيث الأعمال العالمية.

وأعلنت المؤلفة وكاتبة السيناريو المصرية، مريم نعوم، عن قرب تعاونها مع كاتب السيناريو والمخرج الأيرلندي، الحائز على جائزة الأوسكار، تيري جورج، لإنتاج مسلسل جريمة يدور حول قصة، ريا وسكينة.

وذكرت نعوم في تصريحات لموقع "سكاي نيوز"، اليوم الجمعة، أنه من المتوقع أن يتم تصوير المسلسل الجديد في مدينة الإسكندرية المصرية، تحت عنوان "ذا أليكسندريا كيلنجز" أو "جرائم قتل الإسكندرية"، حيث تجرى أحداث المسلسل خلال فترة الحكم البريطاني لمصر في أوائل القرن الماضي، وقت ظهور ريا وسكينة.

وأشارت نعوم إلى إنه يجري حاليا الإعداد للعمل الفني العالمي، مؤكدة أنه خلال الأيام المقبلة سيتم الكشف عن كواليسه، وأنه سيكون الحوار باللغتين، العربية والإنجليزية.

وكانت شركة توزيع الأفلام المستقلة "فرونت رو فيلمد إنترتينمنت" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قد أصدرت بيانا أكدت من خلاله أن العمل سيكون الجزء الأول من سلسلة مختارات الجريمة الحقيقية في المنطقة، التي تدور أحداثها في فترات ومواقع مختلفة داخل العالم العربي.

ويشارك في إنتاج المسلسل، بالإضافة إلى "فرونت رو فيلمد إنترتينمنت"، شركة "يلا يلا" لتطوير وإنتاج الأعمال السينمائية والتلفزيونية، ومن بين المنتجين التنفيذيين هشام الغانم وميشيلا سكولاري ونايلة الخاجة.

ويشار إلى أن الشقيقتين، ريا وسكينة، من أشهر السفاحين في مصر، واشتهروا بتكوين عصابة لاستدراج النساء وقتلهن من أجل السرقة، خلال عامي 1919/ 1920، مما سبب حالة من الذعر في مدينة الإسكندرية، آنذاك.
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
23:00 | 2021-04-23
21:00 | 2021-04-23
18:00 | 2021-04-23
15:00 | 2021-04-23
12:00 | 2021-04-23
11:04 | 2021-04-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website