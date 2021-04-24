فنون ومشاهير

مشهد "ولادة" هذه الممثلة يثير تفاعلا واسعا! (فيديو)

Lebanon 24
24-04-2021 | 06:00
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أثار مشهد للفنانة المصرية منى زكي ضمن مسلسلها الذي يعرض في رمضان "لعبة نيوتن" تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتجسد الفنانة المصرية في المشهد لحظات الولادة وآلامها، خاصة في ظل ما تعيشه الشخصية "هنا" من حالة خاصة، حيث تم إبلاغها في اليوم نفسه بدخول والدتها في غيبوبة، وكونها وحيدة في أميركا، وقد تلقت رسالة طلاقها من زوجها المقيم بمصر وهي في طريقها إلى غرفة الولادة.


كل هذه السياقات مضافا إليها آلام المخاض جعلت المشهد عبارة عن مجموعة من العذابات التي تعيشها الشخصية، وهو ما تفاعل معه الجمهور تفاعلا كبيرا.

تقول فيفيان: "مشهد ولادة مني زكي خلاني أعيط كأني مكانها و لحظة خروج البيبي و انه عايش قلبت عياط الحزن ب عياط الفرح و الشكر، لعبة نيوتن متعوب عليه فعلا".

أما كوين، فتؤكد أن "مشهد ولادة منى زكي ده قلب عليا المواجع و فكرني بيوم ولادتي و كان هاين عليا انفجر من العياط لولا ان كان قاعد معايا ناس".

وعبرت نسمة عن إعجابها، قائلة: "معتقدش في ممثلة هتقدر تنافس منى زكي على جايزة أحسن ممثلة ف رمضان السنة دي.. الست عملت مشهد ولادة ولا كأنها بتولد بجد لدرجة اني كنت بدعيلها تقوم بالسلامة".

من جهتها وصفت الناقدة المصرية ماجدة خير الله، المشهد بأنه "يخلع القلب"، معتبرة في منشور لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنّ منى أقفلت بأدائها له الباب على زميلاتها اللواتي ربما سيتعّذر عليهن: "هذا المستوى من الإجادة والدقة في استخدام كل الأدوات التي يمكن أن يستخدمها الممثل في التعبير، حتى خصلات الشعر قبل أن تختبئ تحت غطاء رأس طبي".

يشار إلى أن "لعبة نيوتن" هو قصة وإخراج: تامر محسن، وأشرف على الكتابة مها الوزير. وبطولة: منى زكى، ومحمد فراج، ومحمد ممدوح، وسيد رجب، وعائشة بن أحمد.

🔥 🔥 وأخيراً اللحظة المنتظرة
مشهد الولادة لهنا وأداء خرافي من #منى_زكي#لعبة_نيوتين #رمضان_معانا@monazaki
هذا العمل غير متوفر في مصر

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مشهد ولادة مني زكي خلاني اعيط كأني مكانها و لحظة خروج البيبي و انه عايش قلبت عياط الحزن ب عياط الفرح و الشكر ....
لعبة نيوتن متعوب عليه فعلا

و مشهد ولادة منى زكي دة قلب عليا المواجع و فكرني بيوم ولادتي و كان هاين عليا انفجر من العياط لولا ان كان قاعد معايا ناس 🥲

المصدر: سبوتنيك
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