"لم تعلن عن خطوبتها".. إعلامية شهيرة تفاجئ الجميع بزواجها وتنشر صورها بالأبيض

تصدرت الإعلامية الفلسطينية لينا قيشاوي وسائل التواصل الاجتماعي بعدإعلانها رسمياً عن زواجها بشكل مفاجئ.

وفي التفاصيل أنّ تقارير صحفية أشارت إلى أن قيشاوي تزوجت خلال الأيام الماضية، لكنها لم تكشف عن هوية زوجها التي لا تزال غير معلومة لدى الجمهور حتى اللحظة.

(وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً)🤍 pic.twitter.com/jstx8O4p02

من جانبها، نشرت لينا القيشاوي مجموعة من الصور على حساباتها على مواقع التواصل أكدت فيها الأنباء حول زواجها.

وأطلت لينا بفستان زفاف أبيض، في حين أبقت وجه زوجها متخفياً.

وارفقت لينا صورها بالآية القرآنية: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً).

وأثار خبر زواج لينا قيشاوي المتداول ضجة واسعة في المنصات الاجتماعية، ولا سيما وأن الإعلامية الفلسطينية لم يسبق لها الإعلان عن خطوبتها من الأساس في السابق.



وارتبطت لينا قيشاوي لعدة أشهر بالفنان أحمد عساف لكنهما انفصلا لاحقا، حيث اتجه هو إلى الإمارات وتزوج لاحقا، فيما ذهبت هي إلى قناة الجزيرة واستمرت في العمل هناك.