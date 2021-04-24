شمس الكويتية: حزينة على هيفا وهبي. و"أنا من حظرت أحلام"

أعربت النجمة الكويتية شمس تعاطفها مع النجمة اللبنانية هيفا وهبي وحزنها لأجلها، بسبب حرمان الأخيرة عن ابنتها زينب فياض لظروف عائلية.وقالت خلال حلولها ضيفةً في حلقة ثانية على برنامج "العرّافة" الذي تقدّمه الإعلامية المصرية بسمة وهبة: "حزينة عليها بسبب موضوع ابنتها"، وتوّجهت شمس الكويتية إلى وهبي بالقول: "الله يعينك".ورداً على سؤال في سياق مختلف، أكّدت الفنانة الخليجية أنّها حظرت حساب الفنانة النجمة الإماراتية أحلام الشامسي على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي.وأشارت إلى أنّها لم تقم بالتقاط صورة متابعتها من قبل أحلام الإماراتية، بل أحد معجبيها الذين يشرفون على إدارة حسابها.وكانت شمس كشفت في الحلقة الأولى من استضافتها دفن نفسها مدة عشرين دقيقة، لأنها أرادت تجربة فكرة الموت والوحدة، متسائلةً عن إمكانية محاسبة الذات في هذه الحالة.