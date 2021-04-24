فنون ومشاهير

كواليس تصوير مشهد ولادة منى زكي الذي أثار ضجة (فيديو)

Lebanon 24
24-04-2021 | 21:00
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نشر صناع مسلسل "لعبة نيوتن" كواليس تصوير مشهد ولادة طفل شخصية "هنا" التي تؤديها الفنانة المصرية منى زكي، والذي حقّق تداولاً واسعاً على شبكات التواصل الاجتماعي.

وخطف هذا المشهد أنظار الكثيرين الذين رأوا فيه دليلاً جديداً على إبداع الممثلة كما القيمين على العمل. وهو ما ركزت عليه الكثير من التغريدات في "تويتر" حيث تصدّر المشهد لائحة "التراند" في هذا الموقع.

ويُشار إلى أن أحداث العمل تدور حول زوجين هما "هنا" و"حازم" يخطّطان بسرّية لإنجاب طفلهما المنتظر في الولايات المتحدة الأميركية قبل أن تحدث بعض التطورات التي تغير مسار الأحداث.

ويُذكر أن العمل يجمع زكي مع عدد من الفنانين، منهم: محمد فراج ومحمد ممدوح وسيد رجب وعائشة بن أحمد وآدم الشرقاوي. ويُشار إلى أنه من تأليف وإخراج تامر محسن.
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