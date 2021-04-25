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كيف علّقت اليسا على قرار الاعتراف الأميركي بالابادة الأرمنية؟

Lebanon 24
25-04-2021 | 06:00
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علقت الفنانة اللبنانية إليسا، مساء اليوم السبت، على قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن، الاعتراف بـ ""الإبادة الجماعية" للأرمن.

وقالت إليسا: "الظلم بينكسر والعدالة بدها تنتصر لو بعد 100 سنة".

وأضافت في تغريدة في حسابها على تويتر: "الولايات المتحدة بتعترف بالإبادة الأرمنية وبتعطي هالشعب اللي ضحى كتير، شوي من حقه المعنوي".

الظلم بينكسر والعدالة بدها تنتصر لو بعد ١٠٠ سنة! الولايات المتحدة بتعترف بالإبادة الأرمنية وبتعطي هالشعب اللي ضحى كتير، شوي من حقو المعنوي🙏🙏 #ArmenianGenocide

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