نادين نسيب نجيم تطلق الرصاص وكأنها محترفة.. "هيدا النهار كان أحلى نهار" (فيديو)

نشرت الممثلة نادين نسيب نجيم عبر حسابها على انستغرام مقطعا مصورا جديدا لتدريبها على إطلاق الرصاص، موجهة الشكر لقوى الأمن الداخلي.

والفيديو يوثق لحظات التدريب التي خاضتها من أجل شخصيتها في مسلسل "2020" الذي يعرض حاليا في موسم شهر رمضان.

View this post on Instagram

A post shared by Nadine Nassib Njeim (@nadine.nassib.njeim)





وعلقت نادين على المقطع: "هيدا النهار كان أحلى نهار تمرينات بتفش الخلق شكراً لقوى الأمن الداخلي... بحبكم ويعطيكم ألف عافية".

يُذكر ان مسلسل 2020، من تأليف بلال شحادات ونادين جابر، وإخراج فيليب أسمر، ويشارك في بطولته إلى جانب قصي خولي ونادين مجموعة من النجوم، وتظهر نجيم في المسلسل بشخصيتين؛ فهي النقيب سما، والشابة الفقيرة حياة التي تحمل قضية شقيقها الضابط جبران، الذي قتل وتسعى هي لتحقيق العدالة.