معتصم النهار ضحية رامز جلال.. شاهدوا ردة فعله بعد اكتشافه المقلب (فيديو)

استضاف رامز جلال في الحلقة 12 من برنامجه "رامز عقله طار" الممثل السوري معتصم النهار، بمقدمة رامز الساخرة المعتادة والتي كانت حول عضلاته، كما وملابسه البيضاء التي حضر بها إلى مدينة الألعاب.

وقال رامز: "معانا النهاردة مهند الدراما العربية وفتى أحلام البنات من بيروت للشرابية، اللي هيضايقنا من على وش الأرض هيتشال، ليلته النهاردة مش معدية، معانا النهاردة معتصم النهار".

ورحب حسن عسيري بمعتصم وبدأ معه بجولة فيها بدأت بلعبة الثور والتي جربها 3 مرات لكنه فشل سريعاً في تخطيها.

وفي حواره مع سارة مراد تحدث معتصم في البداية عن الأولاد وغيرها قبل بداية الحوار، وذهب الثنائي إلى المركبة الهوائية وبدأ رامز في مقلبه والذي انتهى بالقفز في المياة كما أن رد فعل معتصم النهار بعد المقلب كان انفعاليا للغاية مرددًا "قطعت نفسي..عامل عملية يا رامز."

وعلق رامز جلال: "صلي علي النبي ووحد الله" ليرد معتصم النهار:"رامز جلال أحسن وأجدع مني ".