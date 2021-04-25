محمد رمضان يحظر التعليق على صوّره.. ظل الطيار الذي توفي يلاحقه ومشاهير يهاجمونه

تبعات وفاة الطيار المصري أشرف أبو اليسر، صاحب الأزمة مع الفنان محمد رمضان، مستمرة حيث تعرض الأخير لهجوم شديد من قبل الجمهور رغم نعيه للطيار الراحل.

ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل وصل إلى قيام عدد من الشخصيات العامة بمهاجمة رمضان واعتباره السبب في تدهور الحالة النفسية والصحية

للطيار.

إغلاق خاصية التعليقات

فحتى بعدما نعى رمضان أبو اليسر، تعرض لانتقادات عنيفة وهجوم شديد عبر موجة من التعليقات على حسابه في "إنستغرام" تجاوزت الـ30 ألف تعليق، ما دفعه إلى إغلاق خاصية التعليقات للجمهور على الصور التي ينشرها.

إلا أن مقاطع الفيديو التي كان ينشرها رمضان من الحلقة الجديدة لمسلسله "موسى" شهدت العديد من التعليقات الغاضبة الموجهة نحوه بسبب القضية الخاصة بالطيار.

وبعيداً عن الجمهور، شن عدد من الشخصيات العامة هجوماً حاداً على رمضان، أبرزهم الإعلامي المصري عمرو أديب.

ولم يقف الأمر عند أديب، بل تعداه إلى آخرين، إذ هاجمه أيضا عباس أبو الحسن، معتبراً أن الطيار الراحل "توفي 5 مرات"، الأولى حينما سمح لراكب أن يجلس في كابينة القيادة، والثانية عندما خانه هذا الراكب ونشر الصورة، والثالثة حين فصل من عمله وفقد رخصة الطيران، والرابعة بعدما تخلى عنه الراكب، أما المرة الخامسة فكانت عندما أنصفه القضاء وحكم له بالتعويض "فسخر الراكب من الحكم بشكل مقيت".

وتوفي، أمس السبت، الطيار المصري أشرف أبو اليسر، والذي حصل أخيرا على تعويض مالي بعد أزمته مع الفنان محمد رمضان.

ونشر موقع "مصراوي" مقطعا مصورا للطيار، قال إنه الأخير له قبل وفاته، والمقطع صور في 9 نيسان الجاري، وكشف فيه أبو اليسر عن وحوده منذ فترة للعلاج في أحد المستشفيات الخاصة، وقال: "تعرضت لوعكة صحية، بسبب ما حدث لي خلال الفترة الماضية"، وأضاف: "أترك أموري كلها على المولى عز وجل، الحمد لله على كل حال، وأشكر كل من سعى للاطمئنان على صحتي".

وتابع الطيار الموقوف: "كله تمام وكل شيء بأمر الله بيعدي وبيكون خير.. أنا تعبت أنا وقعت الكلام ده كله دي أسباب ربنا بيسببها لكن في الأول والآخر الحمدلله الحمدلله".

وأوقعت هيئة الطيران المدني عقوبة على الطيار أشرف أبو اليسر بسحب رخصته مدى الحياة لانتهاكه معايير السلامة أثناء الطيران، إضافة إلى سحب رخصة مساعده لمدة عام.