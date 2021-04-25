فنون ومشاهير

بعد تعرضها لخطأ طبي ودخولها المستشفى.. هذه آخر تطورات الحالة الصحية لفيفي عبده

Lebanon 24
25-04-2021 | 21:00
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أعلنت الفنانة المصرية فيفى عبده، عبر صفحتها الرسمية على تطبيق "إنستغرام"، عن شفائها التام، وعودتها للمنزل. وعلقت قائلة: "أنا رجعت الحمد لله من المستشفى ولقيت المفاجأة الحلوة دي بمناسبة عيد ميلادي في وسط أولادي وأهلي كل سنة وهما طيبين وانتو طيبين بحبهم وبحبكم أوي".

 

 

وكانت عبده، قد نشرت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" منذ فترة، مقطع فيديو لها تروي تعرضها لخطأ طبي من أحد الأطباء، حيث أعطاها "حقنة" عن طريق الخطأ تعرضت على إثرها للإعياء وجرى نقلها للمستشفى، وخضعت لعملية جراحية.

 

وعلقت فيفي عبده قائلة: "حسبي الله ونعم الوكيل في اللي اداني حقنة غلط تسببت في دخولي المستشفى لإجراء عملية جراحية.. ادعولي بحق الشهر الكريم كل اللي بيحبوني يدعولي واللي بيكرهوني الله يسامحهم كل سنة وأنتم طيبين وبخير رمضان كريم".

المصدر: لها
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