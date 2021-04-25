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فنون ومشاهير
أحمد الزين ومشهد الذبحة القلبية في "للموت"
Lebanon 24
25-04-2021
|
13:24
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كتبت فاتن قبيسي في "شاشات": "يطل الفنان الكبير احمد الزين في مسلسل "للموت" ( كتابة نادين جابر، اخراج فيليب اسمر، "ايغل فيلمز") كشجرة معمّرة ومزهرة. ينعش القلب. ينثر المحبة عبر شخصية "عبد الله"، ولا يبخل بمساعدة، متعلق بأرضه، وزهيد بالمال. يملك قلب عاشق، وحيوية الشباب، وحكمة الكبار، واندفاعة اهالي الحارة الطيبين.
يبدو احمد الزين في العمل كمركز ثقل معنوي، وخلاصة العمر والخبرة، وفأل خير، وبَرَكة المسلسل.
لم يكن سهلا ان نشاهد "ابن البلد" في عمل جديد. فقد كان قرر الاعتزال والبعد عن الاضواء، أراد ان يرتاح في بلدته الجنوبية. ثم فقد زوجته وشريكة عمره هدى، فأخذه الالم، وحسم امره مجددا: لا عودة نهائيا الى الفن. رفض ادوارا بالجملة. لذا يُسجل لشركة "ايغل فيلمز" انها اخرجته من دائرة حزنه الى الضوء مجددا، وادخلتنا في بهجة مشاهدته.
في حلقة امس من "للموت" أصيب أحمد الزين بأزمة قلبية. غلبه العشق، وكواه الفراق عن "حنان" (رندة كعدي). والمفارقة أنه تعرّض للعارض الصحي ذاته في الواقع خلال فترة تصوير المسلسل. انها صدفة، ولكنها ذات دلالة. يبدو ان ثمة تماهياً احيانا بين التمثيل والواقع في حياة الممثل اللبناني المخضرم. فكيف اذا عرفنا ان الزين كان قد حضّر مشهده في منزله، حفظه جيدا كعادته، وقبل موعد تصويره بثلاثة ايام، أصيب بذبحة قلبية فعلية ونقل الى المستشفى. وبعد خروجه منها بأسبوع، اعاد تمثيل ما حصل معه فعليا.. امام الكاميرا.
اطلالة الزين في المسلسل تفرحنا وتطمئننا على صحته، كذلك هو سعيد بشخصية "عبد الله". فبعد عدة ادوار شريرة، كان آخرها "سليمان السعيد" (زعيم العشيرة ومهرب مخدرات) في مسلسل "الهيبة" (الصباح اخوان)، اشتاق "ابن البلد" الى شخصية تشبهه فعلا، شخصية الرجل الطيب، المتواضع (رغم مسيرة درامية وسينمائية حافلة بالنجاحات)، صاحب الحضور العذب، الذي يردد لكل من عرفه كلاماً وديّاً.. أحلى من العسل.
"للموت" بطولة ماغي بوغصن، دانييلا رحمة، باسم مغنية، محمد الاحمد، خالد القيش، احمد الزين، كارول عبود، فادي ابو سمرا، سمارة نهرا وغيرهم. يعرض محلياً عبر mtv في العاشرة والنصف مساء كل يوم . كما انه يعرض عبر منصة "شاهد" وقنوات اخرى".
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