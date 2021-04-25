مايا دياب متعاطفة جداً مع ميريام فارس.. ماذا عن خلافها مع رامي عياش؟

حلّت الفنانة مايا دياب ضيفة ببرنامج "جمعتنا حلوة" عبر أثير إذاعة أغاني أغاني، مع الإعلامي فراس حليمة، كشفت فيها عن أنها كانت ستخوض تجربة التمثيل بمسلسل "حرب أهلية" إلى جانب يسرا وباسل خيّاط خلال الموسم الرمضاني الحالي، لافتة إل أنّ هناك ظروف خارجة عن إرادتها منعتها من ذلك، مشيرة إلى أنّ خوضها تجربة التمثيل بات قريباً رغم إحتمال نجاحها أو فشلها في التمثيل.

أما عن أصداء أغنيتها الأخيرة "كعب عالي"، عبّرت دياب عن مدى سعادتها بنجاح هذه الأغنية خاصة أنها وصلت لكل الفئات العمرية، كما صرّحت بأنّه سيتم طرح فيديوهات من كواليس كليب الأغنية، أضافت ممازحة :"رح تشوف بهالفيديوهات أديش أنا شاطرة".

وفي ما خص المسلسلات التي تُعرض خلال الموسم الرمضاني، أثنت على مسلسل "للموت" لناحية قصته وأداء ممثليه، والجرأة التي يتطلّبها دور الممثلة ماغي بو غصن، وعن ثنائية الممثل قصي خولي والممثلة نادين نسيب نجيم ووصفتهما بالمبدعين، كما أثنت على أداء الممثلة دينا الشربيني في مسلسل "قصر النيل"، وأشادت بإبداع كل من أحمد السقا وأمير كرارة في مسلسل "نسل الأغراب".

أيضاً سأل حليمة مايا عن رأيها في الإعلانات التي يطل فيها نجوم الفن خلال هذا الموسم منها للسوبر ستار راغب علامة والنجمة نانسي عجرم، فوصفتها بعبارة الإعلانات الرائعة، وعن الإنتقادات التي تطال النجمة ميريام فارس مؤخراً في مصر بعد طرح إعلانها مع الممثل آسر ياسين، فنوّهت دياب بأنها تتعاطف معها.

خلال سياق حديثها، توجّه حليمة بسؤال لضيفته حول صداقتها بالنجم فارس كرم فردّت مايا: "فارس لم تشوّهه النجومية والأضواء بل ما زال إبن البيت وعلاقتي معه أبعد بكثير من الفن".

ونفت مايا دياب ما يتردد عن خلافها مع البوب ستار رامي عياش، وتحدثت عن نجاح الديو الذي جمعهما بعنوان "سوا" وإعتبرت أنّه من أجمل الأصوات الغنائية في لبنان، وعن خلافها مع النجمة الذهبية نوال الزغبي علّقت دياب قائلة:" ليس هناك خلاف بيننا خاصة أننا لا نعرف بعضنا شخصياً كي نختلف، كل القصة أنني أخطأت التقدير وصوّبت".

في ختام مداخلتها الإذاعية، صرحت مايا بأنّها تلقّت تهنئة من خلال المقرّبين من مطربة البادية سميرة توفيق بعدما قدّمت دياب ميدلي من أغنياتها، كما كشفت مايا عن إستعدادها لمفاجأة في عيد الفطر تكمن في إحياء حفل ضخم يتضمّن طرح أغنية مصرية جديدة.