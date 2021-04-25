"ليست مطربة وإنما مؤدية".. ملحن يهاجم ميريام فارس: ليس لها كيان أو قيمة! (فيديو)

هاجم الملحن المصري، حلمي بكر، الفنانة اللبنانية، ميريام فارس، أمس السبت، معتبرا أنه ليس لها قيمة أو كيان.
جاء ذلك ردا على رفضه قبول اعتذار ميريام فارس بعدما أساءت إلى مصر، وقال خلال استضافته في برنامج "العرافة" المذاع على فضائية "المحور" المصرية: "الاعتذار يصدر من حجم، وليس من لا شيء، وعندما أقبل اعتذارا من أحد يكون له كيان وقيمة".
وأثارت تصريحات ميريام فارس عن مصر ردود فعل كبيرة وهجوم كبير من قبل الجمهور المصري، وتلقى نقيب الموسيقيين المصريين، الفنان هاني شاكر، مكالمة هاتفية منها أعربت خلالها عن اعتذارها للشعب المصري كله عن سوء فهم كلماتها وتعبيرها خلال المؤتمر الصحفي.
وأكدت ميريام فارس امتنانها واعتزازها بالجمهور والشعب المصري الذي احتضنها منذ نشأتها الفنية.
وأشارت ميريام خلال المكالمة التليفونية انه تم فهم كلماتها وتعبيرها بشكل خارج السياق وأنه تم تحريف المعنى مشيرة الى انه لايمكن لاحد ان يزايد على حبها واتقديرها لمصر وشعبها.