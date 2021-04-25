"ليست مطربة وإنما مؤدية".. ملحن يهاجم ميريام فارس: ليس لها كيان أو قيمة! (فيديو)

هاجم الملحن المصري، حلمي بكر، الفنانة اللبنانية، ميريام فارس، أمس السبت، معتبرا أنه ليس لها قيمة أو كيان.



جاء ذلك ردا على رفضه قبول اعتذار ميريام فارس بعدما أساءت إلى مصر، وقال خلال استضافته في برنامج "العرافة" المذاع على فضائية "المحور" المصرية: "الاعتذار يصدر من حجم، وليس من لا شيء، وعندما أقبل اعتذارا من أحد يكون له كيان وقيمة".



وتابع عن ميريام فارس أن "غناءها عادي، وهي ليست مطربة وإنما مؤدية".يذكر أن الفنانة اللبنانية ميريام فارس أطلقت في عام 2019 تصريحات مثيرة وصفت فيها نفسها بأنها فنانة "ثقيلة على مصر"، وأجرها عال عليها، وهو الأمر الذي اعتبره المصريون إهانة ليطالبوا بمنع دخولها البلاد.وقالت ميريام في وقت سابق إنها كانت تحيي حفلين أو 3 حفلات أسبوعيا في مصر قبل الثورة، مشيرة إلى أنه بعد ذلك توقفت الحفلات ومن ثم ازدادت شهرتها وارتفع أجرها.وأضافت: "أحب أتكلم بصراحة، الحقيقة أنني كبرت وأجري عال عليهم، وأصبحت لي متطلبات كثيرة، وأصبحت ثقيلة على المصريين".

وأثارت تصريحات ميريام فارس عن مصر ردود فعل كبيرة وهجوم كبير من قبل الجمهور المصري، وتلقى نقيب الموسيقيين المصريين، الفنان هاني شاكر، مكالمة هاتفية منها أعربت خلالها عن اعتذارها للشعب المصري كله عن سوء فهم كلماتها وتعبيرها خلال المؤتمر الصحفي.



وأكدت ميريام فارس امتنانها واعتزازها بالجمهور والشعب المصري الذي احتضنها منذ نشأتها الفنية.



وأشارت ميريام خلال المكالمة التليفونية انه تم فهم كلماتها وتعبيرها بشكل خارج السياق وأنه تم تحريف المعنى مشيرة الى انه لايمكن لاحد ان يزايد على حبها واتقديرها لمصر وشعبها.