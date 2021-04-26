بعد زواجه سرا.. فنان لبناني يكشف عن صورة إبنه

بعد الأخبار التي تحدّثت عن زواج الفنان عامر زيان سرّاً وإنجابه طفل أطلق على إسمه "إلياس" ، أكّد الفنان عامر زيان حقيقة هذه الأخبار وكشف لأول مرّة عن صورة إبنه .

ونشر عامر عبر حسابه الخاص على تطبيق " إنستغرام " صورتين لإبنه إلياس أعلن فيها عن زواجه من شريكة حياته التي تعرّف عليها منذ 13 سنة .

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وكتب عامر : " اليوم صار عمري33 .. ولا مرة حكيت عن عيدي وما بهتم.. بس هالمرّة غير لأن ربنا عطاني هالسنة أحلى هدية ابني الياس.. كنت دايماً إحلم من بعد ما توفى بيّي إنّو يصير عندي عيلة، وسمي ولد من بين الاولاد عإسم بيّي، والله استجاب وعطاني هالنعمة.. كتار كانوا يسألوني وما كنت جاوب.. واليوم بنهار عيدي حبيت اعلن هالشي. أنا ومرتي حبيبة قلبي منعرف بعض من 13 سنة وتزوجنا وعملنا عيلة الحمدالله.. الله يحميلي اياهن ويخليلكن ولادكن " .

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