فنون ومشاهير

بعد زواجه سرا.. فنان لبناني يكشف عن صورة إبنه

Lebanon 24
26-04-2021 | 09:00
A-
A+
Doc-P-816782-637550208215567879.jpg
Doc-P-816782-637550208215567879.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

بعد الأخبار التي تحدّثت عن زواج الفنان عامر زيان سرّاً وإنجابه طفل أطلق على إسمه "إلياس" ، أكّد الفنان عامر زيان حقيقة هذه الأخبار وكشف لأول مرّة عن صورة إبنه .

 

ونشر عامر عبر حسابه الخاص على تطبيق " إنستغرام " صورتين لإبنه إلياس أعلن فيها عن زواجه من شريكة حياته التي تعرّف عليها منذ 13 سنة .

 

A post shared by AMER ZAYAN (@amerzayyan)


 

وكتب عامر : " اليوم صار عمري33 .. ولا مرة حكيت عن عيدي وما بهتم.. بس هالمرّة غير لأن ربنا عطاني هالسنة أحلى هدية ابني الياس.. كنت دايماً إحلم من بعد ما توفى بيّي إنّو يصير عندي عيلة، وسمي ولد من بين الاولاد عإسم بيّي، والله استجاب وعطاني هالنعمة.. كتار كانوا يسألوني وما كنت جاوب.. واليوم بنهار عيدي حبيت اعلن هالشي. أنا ومرتي حبيبة قلبي منعرف بعض من 13 سنة وتزوجنا وعملنا عيلة الحمدالله.. الله يحميلي اياهن ويخليلكن ولادكن " .

 

A post shared by AMER ZAYAN (@amerzayyan)

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
12:00 | 2021-04-26
11:30 | 2021-04-26
10:30 | 2021-04-26
06:00 | 2021-04-26
23:00 | 2021-04-25
21:00 | 2021-04-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website