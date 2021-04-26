فنون ومشاهير

فنانة لبنانية تعلن رسميًا إنفصالها عن زوجها.. وتكشف السبب

Lebanon 24
26-04-2021 | 12:00
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كشفت الفنانة بريجيت ياغي عبر "بصراحة" انفصالها عن زوجها بعد ارتباط استمر بحدود الأربع سنوات.

وأكدت ياغي، عبر برنامج "ستار قبل الإفطار" أنها انفصلت عن زوجها بعد عام من الزواج. ولفتت الى أن زوجها السابق شخص ممتاز وعندما تنتهي من كافة الاجراءات القانونية ستعلن طلاقها رسميًا.

وردًا على سؤال مقدم البرنامج ايلي هاني هل السبب يعود لتدخله في أمورها الفنية، شددت على ان عدم الاتفاق بينها وبين زوجها هو السبب الأول لإنفصالهما.

اشارة الى ان ياغي تزوجت في حزيران 2017 من شاب من خارج الوسط الفني.

المصدر: بصراحة
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