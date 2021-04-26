نادين نسيب نجيم تكشف عن أكثر مشهد مضحك في "2020".. وتعتذر من هذا الممثل (فيديو)

كشفت الممثلة نادين نسيب نجيم من خلال مقطع فيديو عن أكثر مشهد مع الممثل السوري قصي خولي، أضحكها خلال تصويرهما مسلسل "عشرين عشرين".

ويظهر في المقطع النجم السوري وهو يدافع عن نادين ويدفعها بقوة كبيرة بعيداً عن "سلطان"، الشخصية التي يقدمها النجم فادي أبي سمرا، وعلّقت عليه "متت ضحك ذكرتيني! قصي تتذكر قديش ضحكنا بعد المشهد رح موت وقتها مسكتني زتيتني شي 10 متار لقدّام".

مل ما شوف هاي اللقطة بضحك😂😂نادين صارت عندي بأوضة النوم😂😂يا عفو الله@nadinenjeim #NadineNassibNjeim #nadinenjeim @nadinenjeim pic.twitter.com/Epu7NLe9GN

— nadine dalia fans (@dalianadinefans) April 23, 2021

مل ما شوف هاي اللقطة بضحك😂😂نادين صارت عندي بأوضة النوم😂😂يا عفو الله@nadinenjeim #NadineNassibNjeim #nadinenjeim @nadinenjeim pic.twitter.com/Epu7NLe9GN

— nadine dalia fans (@dalianadinefans) April 23, 2021

هذا وأكدت نادين أن المشهد، الذي قامت فيه بصفع الممثل فادي أبي سمرا، في أحد مشاهد المسلسل كان حقيقياً على عكس ما بدأ يتداوله البعض بأنه غير حقيقي، وأوضحت نادين أنها عقب انتهاء تصوير المشهد، قدمت اعتذارها لفادي بسبب صفعتها القوية، وكتبت قائلة: "يا حرام يا الله شو اعتذرت منه كان الكف قوي".

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كما شاركت نادين متابعيها بمقطع فيديو من المسلسل للرقصة التي قدمتها مع قصي في دار العجزة وعلقت غليه بطرافة: "مش عم صدق كيف عم نرقص مين هاي!".