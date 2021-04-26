ميريام فارس تتجاهل الهجوم عليها وتُشعل مواقع التواصل برقصها (فيديو)

تجاهلت الفنانة ميريام فارس الإنتقادات والتعليقات القاسية التي عبّر عنها مجموعة من النجوم المصريين بعد ظهورها في إعلان رمضاني جديد.

وحرصت ميريام على تجاهل الأمر من خلال مشاركة مقطع فيديو لها عبر تطبيق انستغرام ظهرت فيه على طبيعتها وبإطلالة صيفية مليئة بالحيوية والحياة وقامت بالرقص بحركات عفوية على أغنيتها "حالة حلوة".

وعلقت ميريام على رقصها وحركاتها العفوية قائلة: "مين منكن بصير فيه متلي كل ما يسمع هالغنية؟".

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وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع المقطع ونال إعجاب الآلاف منهم، وانهالت عليها التعليقات التي أثنت على رشاقتها وليونتها، ودافع عنها العديد من متابعيها بعد الهجوم الكبير عليها بسبب الإعلان في مصر.

وجاء هذا المقطع بالتزامن مع هجوم الملحن المصري حلمي بكر عل ميريام فارس، الذي اعتبر أنه "ليس لها قيمة أو كيان وأن غنائها عادي، وهي ليست مطربة وإنما مؤدية".