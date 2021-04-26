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فنون ومشاهير
سقوط نوال الزغبي في "الفخ".. إنفجارات وحريق وهذا ما حصل! (فيديو)
Lebanon 24
26-04-2021
|
18:00
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حاولت الفنانة غادة عادل امتصاص غضب الفنانة نوال الزغبي، التي وقعت ضحية لحلقة من برنامج المقالب "خمس نجوم".
وفوجئت الزغبي بهرب غادة عادل ومعها الفنانة نور والفنان محمد الشرنوبي، ليتركوها وحيدة في مركب يحترق أثناء رحلة نيلية، وعندما عادوا وكشفوا لها المقلب، قالت لنوال الزغبي: "صاحبتك بلدياتك عملت فيكي المقلب، شفتي المصريات أطيب إزاي".
وتقبّلت نوال المقلب، وغنّت لمحمد الشرنوبي أغنية "يا جدع"، بعد تذكيره بأنه هرب من المركب وترك الحريم.
وكانت الزغبي قد واجهت لحظات حرجة خلال استضافتها في حلقة البرنامج، إذ فوجئت بعدد من الانفجارات على متن المركب، أثناء رحلة نيلية برفقة الفنانتن غادة عادل ونور ومحمد الشرنوبي، وحين أعلن قائد المركب عن نشوب حريق بدأ الجميع يستعدّون لإخلاء المركب، لكن نوال الزغبي تُركت بدون سترة نجاة، وبعدها غادر أصدقاؤها المركب وتركوها تواجه مصيرها لوحدها.
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