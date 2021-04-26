فنون ومشاهير

كيف ستتطور شخصية "اليو" في مسلسل "راحوا"... هذا ما يكشفة النجم جان دكاش (فيديو)

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
26-04-2021 | 14:39
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يتميز الممثل اللبناني، جان دكاش، في الاعمال التمثيلية التي يختارها، لا بل يتميز في ادائه لمختلف الادوار التي توكل اليه، فهو من خلال اتقانه وحرفيته الواضحة، فضلا عن اجتهاده الدائم، يشكل النموذج الناجح لجيل الشباب في الدراما اللبنانية والعربية.

كيف ستتطور شخصية "#اليو" في مسلسل "#راحوا"... هذا ما يكشفة النجم #جان_دكاش ل "لبنان 24"@JeanDaccache pic.twitter.com/lPEpXe9lTc

يذكران دكاش يطل على المشاهدين خلال شهر رمضان الفضيل في عملين اولهما "راحوا" وهو مسلسل لبناني يعرض على شاشة ال MTV، والثاني "ام بديلة"، وهو مسلسل عراقي يعرض على شاشة MBC عراقية>

 



في حين يحضّر دكاش لعمل جديد يحمل عنوان "دور العمر"، يشارك فيه الى جانب كل من الممثلة اللبنانية سيرين عبد النور والممثل اللبناني عادل كرم.

المصدر: خاص "لبنان 24"
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