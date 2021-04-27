إعلامية شهيرة تنزع الشعر المستعار على الهواء وهكذا بدا شكلها (فيديو)

ردّت الإعلامية المصرية بوسي شلبي على ما يُحكى عن إجرائها عمليات تجميل، وذلك خلال حلولها ضيفةً على برنامج "شيخ الحارة والجريئة" الذي تقدّمه المخرجة المصرية إيناس الدغيدي.فحين وجّه إليها "شيخ الحارة" السؤال عن حقيقة خضوعها للتجميل، ردّت بالنفي لافتةً إلى أن جمالها طبيعي. إلا أنه اتهمها بالكذب كاشفاً أنها تضع الباروكة (الشعر المستعار) باستمرار على شعرها، وهو ما دفعها إلى نزعها متحدّيةً إياه قبل أن تشير إلى أنها لن تضعها على رأسها ثانية. وتوجهت شلبي إلى الدغيدي بالسؤال عن شكلها وكيف يبدو؟ لتشير الأخيرة إلى أنها "زي القمر". وأوضحت بوسي أنها تضع الشعر المستعار كي لا تُنهك شعرها بسبب عمليات التسريح المتكررة.ويُشار إلى أن بوسي شلبي تذكرت خلال الحلقة زوجها الراحل الفنان محمود عبد العزيز وقالت بالحديث عنه: "روحي راحت من بعد ما أنت روحت وأمنية حياتي أشوفك. ومن ساعة ما مات وأنا تعبانة ومش سعيدة وأمنية حياتي أموت وأجيلك وحشتني".