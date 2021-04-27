باسم مغنية: أهدي نجاح "للموت" إلى والدي.. وأنا ضد الهجرة إلا إذا!

يشارك الممثل باسم مغنيّة في بطولة مسلسل "للموت" الرمضاني إلى جانب نخبة من النجوم أبرزهم ماغي بو غصن، دانييلا رحمة، محمد الأحمد، خالد القيش، وسام صباغ، أحمد الزين، كارول عبود وغيرهم.

وعن شخصيته في المسلسل أكّد باسم في حديث خاص لـ"لبنان24" أن شخصية عمر تستفز أي شخص يأخذ دوراً تمثيلياً، هي شخصيّة متناقضة وصعبة تتصرف مع كل فرد من المسلسل بطريقة مختلفة عن الفرد الآخر، وهي شخصيّة غنيّة فيها 6 أدوار في دور واحد.



باسم أكّد أن دور عمر كان تحديا كبيرا له في شهر رمضان لأنه دور صعب أتعبه كثيراً ما جعله يخوض هذا التحدّي، ولذلك قرّر التحدّي والمشاركة في هذا العمل.وعن النجاح الذي يحققه "للموت" وخصوصاً شخصية "عمر" أكّد باسم أنه يعمل على أدق التفاصيل، حيث أنه أكاديمي يعلّم وتعلّم وتخرّج من الجامعة، إضافة إلى خبرة السنين التي وظّفها في هذا الدور. وتابع: "أنا أعمل على كل التفاصيل وأحضّر جيّدا ما يجعل الأدوار التي أشارك بها بين مسلسل وآخر لا تشبه بعضها البعض".

ومن هنا، أكّد باسم أن دوره حاليا لا يشبه دور أسود في "لعبة الموت" أو رامح في "ثورة الفلاحين" وكذلك سامي في "تانغو" وشريف في "الشقيقتان"، ولذلك هو حريص على أن ينوّع بين كل دور يؤديه حيث أن قلّة يعتمدون هذا الأسلوب.



وأشار باسم إلى أن رحيل والده أثّر به إيجابياً وليس سلبيّاً وجعله يعطي الكثير ويكون له هدف أكبر حيث أهداه هذا النجاح لأنه أول عمل لن يشاهده.وعن الإنتقادات التي تعرّض لها بسبب صفعه مؤخّرة دانييلا رحمة "ريم"، أكّد باسم أن صفعة المؤخرة كان هدفها أن يظهر للمشاهدين العلاقة القويّة التي تربطه بـ "ريم"، وهذا إن دلّ على شيء فيدلّ على العلاقة المتينة والحب الذي يجمعهما.وتابع: "ما فعلته خدم الدور وليس العكس، وفي الحقيقة لم أصفع مؤخرتها مئة بالمئة هي ساعدتني في تحركات جسدها وأنا صفعت في مكان مختلف". وأكّد أن الفكرة وصلت للمشاهدين وهي أن عمر وريم يحبّان بعضهما البعض منذ الصغر.وأكّد باسم أنه ما زال يستكمل تصوير "للموت " في شهر رمضان، حيث أنه لم يتسن له أن يتابع الكثير من الأعمال. وأشار إلى أنه رغم إنشغاله شاهد بعض المشاهد والحلقات ولفته مسلسل "عشرين عشرين" وكذلك "راحوا" وايضاً "للموت"، مؤكّداً أن الموسم الرمضاني هو موسم ناجح للممثلين حيث أن قلّة منهم لم يتوفّقوا.وعن المرحلة الإقتصادية والسياسية الصعبة التي يمرّ بها لبنان، أكد باسم أن لبنان مر في مراحل أصعب وتخطاها وأضاف: "لدي أمل في هذا الوطن أنه سيأتي فجأة حل يعالج كل المشاكل". وأشار إلى أن العلّة تكمن في أغلب السياسيين ولذلك علينا كشعب أن نطالب بالتغيير ونثور.أما عن فكرة الهجرة فاكّد مغنيّة أنها مستبعدة رغم أنه لا يعلم ما يخبئه المستقبل ولكنه سيبقى يناضل على ألا يصل إلى هذه المرحلة.وختم قائلاً: "أنا ضد الهجرة إلا إذا وصل الموس إلى أهلي إخواتي ومرتي. و"الأريح" ان أكون برا لأنقذ نفسي. نعم ممكن !".