فنون ومشاهير

مخرجان أمام القضاء بسبب ممثلة في "شارع شيكاغو"!

Lebanon 24
27-04-2021 | 10:33
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قام محامي المخرج السوري محمد عبد العزيز برفع دعوى قضائية في العاصمة السورية دمشق، الثلاثاء، ضد زميله سمير حسين بتهمة السب والقذف.

وقال المحامي السوري رامي الخير إنه تم تحريك دعوى الحق العام والحق الشخصي بمواجهة زميل لموكله بعد تصريحات إعلامية تضمنت اتهامات "بالسادية".

وأعلن المحامي رامي الخير، بصفته الوكيل القانوني للمخرج محمد عبد العزيز، عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، إقامته دعوى على المخرج سمير حسين في ضوء تصريحات أدلى بها على قناة سوريا وقناة العالم.

وقال الخير إن حسين اتهم موكله بأنه "سادي وليس بمخرج وأن إحدى الممثلات في (شارع شيكاغو) تعرضت للضرب وأنه لا يفقه بفن التمثيل".

ووفقا للمحامي يعد ذلك قدحا وذما وإساءة مهنية يعاقب عليها قانون العقوبات السوري، ونتيجة التشاور بين المحامي وموكله حول الأمر، توجها إلى القضاء السوري.

وحقق مسلسل "شارع شيكاغو" إخراج محمد عبد العزيز سابقة حقيقية في تاريخ الدراما السورية، من ناحية الجدل، ونسب المشاهدة العالية، وحتى الهجوم الجماهيري، أو التباين في الآراء النقدية حوله. حصل ذلك منذ العرض الأول للعمل رغم أنه كان على قناة osn المشفّرة.

وتسبب البوستر الذي ظهرت فيه سلاف فواخرجي بتقبيل زميلها مهيار خضور وهما نجما العمل حالة كبيرة من الجدل، إضافة إلى مجموعة كبيرة من المفردات التي لم يعتد المشاهد سماعها في الدراما.
المصدر: روسيا اليوم
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