فنون ومشاهير

"بوكس" نادين نسيب نجيم لجنيد زين الدين في "2020" يثير الجدل (فيديو)

Lebanon 24
27-04-2021 | 17:45
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لا يزال مسلسل "2020" يتصدّر "ترند" السوشيل ميديا في لبنان والدول العربية، حيث تلقى مشاهد العمل الدرامي من بطولة نادين نسيب نجيم وقصي خولي تفاعلاً جماهيرياً واسعاً. 

وتداول ناشطون على مواقع التواصل فيديو يظهر نادين نسيب نجيم وهي تضرب الممثل جنيد زين الدين على كتفه طالبة منه أن يستدعي سيارة الاسعاف، وعلّق الناشطون بالقول: "بوكس نادين نسيب نجيم"، و"جنيد زين الدين انصدم من البوكس".

@nadinenjeim جنيد نصدم من قوية البوكس 👊🏻👍🏻💔😔#نادين_نسيب_نجيم #عشرين_عشرين pic.twitter.com/NQzQtO3gh0

 

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