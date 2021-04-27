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فنون ومشاهير
والدتها قضت بالفيروس... ممثلة تُعلن إصابتها بكورونا: "يا حبيبتي يا ماما"
Lebanon 24
27-04-2021
|
12:00
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أعلنت الفنانة المصرية، فريدة سيف النصر، اليوم الثلاثاء، إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وناشدت متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي الدعاء لها بالشفاء العاجل.
وكتبت الفنانة على صفحتها: "يا أنا يا انتي يا كورونا، يا حبيبتي يا ماما قد كده كنتي بتتألمي، دعواتكم بالنصر في معركتي معاها، شديدة، ولكن الله أقوى".
وتوفيت والدة الفنانة بفيروس كورونا المستجد، وتدهورت حالتها واحتجزت بالعناية المركزة في أحد المستشفيات وفارقت الحياة بعد صراعها مع المرض، كما أصيب شقيق الفنانة بالفيروس أيضاً وتعافى منه.
وشاركت الفنانة فريدة سيف النصر في بطولة مسلسل "موسى"، الذي يعرض حالياً في شهر رمضان.
المصدر:
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