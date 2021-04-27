فنون ومشاهير

والدتها قضت بالفيروس... ممثلة تُعلن إصابتها بكورونا: "يا حبيبتي يا ماما"

Lebanon 24
27-04-2021 | 12:00
A-
A+
Doc-P-817344-637551430103499395.jpg
Doc-P-817344-637551430103499395.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت الفنانة المصرية، فريدة سيف النصر، اليوم الثلاثاء، إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وناشدت متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي الدعاء لها بالشفاء العاجل.

وكتبت الفنانة على صفحتها: "يا أنا يا انتي يا كورونا، يا حبيبتي يا ماما قد كده كنتي بتتألمي، دعواتكم بالنصر في معركتي معاها، شديدة، ولكن الله أقوى".

وتوفيت والدة الفنانة بفيروس كورونا المستجد، وتدهورت حالتها واحتجزت بالعناية المركزة في أحد المستشفيات وفارقت الحياة بعد صراعها مع المرض، كما أصيب شقيق الفنانة بالفيروس أيضاً وتعافى منه.

وشاركت الفنانة فريدة سيف النصر في بطولة مسلسل "موسى"، الذي يعرض حالياً في شهر رمضان.
المصدر: العربية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
16:00 | 2021-04-29
14:00 | 2021-04-29
14:00 | 2021-04-29
11:30 | 2021-04-29
11:00 | 2021-04-29
09:55 | 2021-04-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website