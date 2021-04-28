ماغي بو غصن تتفاجأ بوالدها يشاركها في مشهد من مسلسل "للموت".. شاهدوا ردة فعلها (فيديو)

نشرت الممثلة ماغي بو غصن فيديو من كواليس تصوير مسلسل "للموت"، ظهرت خلاله متفاجئة بدخول والدها إلى موقع التصوير.

وعلقت ماغي على الفيديو: "بنص المشاهد عملولي هالمشهد من دون علمي ، بدل ما يفوت خيا لسحر فات بيي."

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A post shared by Maguy Bou Ghosn - ماغي بو غصن (@maguyboughosn)





وكان من المفترض دخول شقيق ماغي في العمل لكي تتحدث معه الا ان فريق العمل فضّل مفاجأتها بحضور والدها الذي دخل وهو يضع كمامة ، عند بدء تصوير المشهد فمشي بهدوء ليقف خلف ماغي التي كانت تدخن سيجارتها وهي تنظر إلى الخارج فيناديها "شو يا بنتي" لتستدير بعدها ماغي وتحاول احتضانه مرددة "يؤبرني قلبك".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو وعبروا عن محبتهم لماغي وتمنوا دوام الصحة لوالدها .