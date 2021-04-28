فنون ومشاهير

ماغي بو غصن تتفاجأ بوالدها يشاركها في مشهد من مسلسل "للموت".. شاهدوا ردة فعلها (فيديو)

Lebanon 24
28-04-2021 | 09:00
A-
A+
Doc-P-817493-637551914731770235.jpeg
Doc-P-817493-637551914731770235.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

نشرت الممثلة ماغي بو غصن فيديو من كواليس تصوير مسلسل "للموت"، ظهرت خلاله متفاجئة بدخول والدها إلى موقع التصوير.

 

وعلقت ماغي على الفيديو: "بنص المشاهد عملولي هالمشهد من دون علمي ، بدل ما يفوت خيا لسحر فات بيي."

 

A post shared by Maguy Bou Ghosn - ماغي بو غصن (@maguyboughosn)

 

 

وكان من المفترض دخول شقيق ماغي في العمل لكي تتحدث معه الا ان فريق العمل فضّل مفاجأتها بحضور والدها الذي دخل وهو يضع كمامة ، عند بدء تصوير المشهد فمشي بهدوء ليقف خلف ماغي التي كانت تدخن سيجارتها وهي تنظر إلى الخارج فيناديها "شو يا بنتي" لتستدير بعدها ماغي وتحاول احتضانه مرددة "يؤبرني قلبك".

 

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو وعبروا عن محبتهم لماغي وتمنوا دوام الصحة لوالدها .
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
16:00 | 2021-04-29
14:00 | 2021-04-29
14:00 | 2021-04-29
11:30 | 2021-04-29
11:00 | 2021-04-29
09:55 | 2021-04-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website