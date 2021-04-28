شريهان مُنهارة خلال مراسم جنازة شقيقها.. شاهدوا هذه الصورة النادرة

تداول بعض الحسابات المهتمة بأرشيف المشاهير في تطبيق "إنستغرام" صورة نادرة التقطت للفنانة المصرية شريهان أثناء إقامة مراسم جنازة شقيقها عمر خورشيد.

وظهرت في الصورة وهي تنهار من البكاء إلى جانب قريبات لها. وأعاد هذا إلى ذاكرة بعض المتابعين الحدث الأليم وعبروا عن شعورهم الكبير بالحزن.

يشار إلى أن اسم شريهان أصبح "تراند" على المواقع مؤخراً بعدما عادت إلى الظهور على الشاشة إثر غياب طويل. وحدث هذا من خلال إعلان لإحدى شركات الاتصالات العاملة في مصر. وخطفت أنظار محبيها معيدةً إلى الأذهان أدوارها الرمضانية الرائعة في الفوازير.