فنون ومشاهير

بالأرقام.. هذا المسلسل يحتل المراتب الأولى في أكثر من 25 دولة عربية وأجنبية

Lebanon 24
28-04-2021 | 16:00
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لا يزال مسلسل "ملوك الجدعنة" يحقق نجاحاً ساحقاً منذ عرضه مع بداية شهر رمضان المبارك، إذ يتصدّر الـ"ترند" يومياً ويحتل المراتب الأولى في أكثر من 25 دولة عربية وأجنبية كأكثر الأعمال العربية مشاهدةً ومتابعةً، في ظاهرة هي الأولى من نوعها في أوساط الجمهور العربي بعدما أصبحت صور "سرية" و "سفينة" منتشرة في الشوارع المصرية والعربية.

 

A post shared by CAP - Sabbah Brothers (@cedarsart)


 

مسلسل "ملوك الجدعنة" من إنتاج شركة "الصبّاح إخوان"، وبطولة النجمين عمرو سعد ومصطفى شعبان، بمشاركة الفنانين: عمرو عبدالجليل، ياسمين رئيس، رانيا يوسف، دلال عبدالعزيز، أحمد صفوت، وليد فواز وغيرهم، وهو من تأليف عبير سليمان وأمين جمال، وإخراج أحمد خالد موسى.

المصدر: لها
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