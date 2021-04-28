الموت يؤلم ياسمين صبري بأعز الناس

أعلنت الفنانة ياسمين صبري، عن رحيل جدتها عن دنيانا، والتي كانت تعتبرها في مقام والدتها الثانية.

وكتبت ياسمين صبري، عبر حسابها الشخصي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، قائلةً: "توفيت اليوم جدتي كريمة وأمي الثانية التي ربتني، إنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء والدوام لله".

توفيت اليوم جدتي كريمة وامي الثانية التي ربتني.



إنا لله وانا اليه راجعون. البقاء والدوام لله.

— Yasmine Sabri (@yasminesabri) April 27, 2021

يذكر أن ياسمين صبري غابت عن السباق الدرامي الرمضاني الحالي إلا أنها تواجدت على الشاشات في حملة إعلانية لإحدى شركات الاتصالات والتي خاضتها بمشاركة الفنان أحمد أمين، إلا أن الشركة استعاضت عنها بحملة للفنانة نانسي عجرم بمشاركة النجم أمير كرارة.