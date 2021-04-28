فنون ومشاهير

زوجة أحمد الفيشاوي تهاجم بقوة محمد رمضان وتسخر منه ومن ملابسه!

Lebanon 24
28-04-2021 | 14:00
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هاجمت نادية الكامل، زوجة الفنان المصري أحمد الفيشاوي، الفنان محمد رمضان متهمة إياه بعدم دفع المال لمصمم اشترى منه أكثر من بدلة.

 

وكتبت على حسابها الخاص في "فيسبوك": "ما تدفع يا نجم تمن الهدوم اللي خدتها وخليت مدير أعمالك مايردش على الراجل الترزي سنتين ولما جه عندك عاملوه بطريقة بايخة".

 

وأضافت: "كنت ادفع أحسن من الفضيحة دي، أدفع تمن الـ4 صديري والـ 3 بدل. والا هو كل شوية فالح بس تقولنا وغنيتهالنا كمان أن كل هدومك فيرساتشي فيرساتشي وأنت بتقلدهم ومخيط نص هدومك عند الترزية وفاكرنا عبط ومنعرفش الأصلي من المضروب".

 

وتابعت: "لكن متقرفناش كل شوية تجيبلك هدمتين أو حد يدهوملك هدية من اللي طال عمره على شوية من الترزي وتطلع عليناVersace . نفسه مش كل هدوموا فيرساتشي يا خايب... من فضلك يا نجم البس في صمت وأدفع اللي عليك... ورجاء أخير يا ريت تنطق كلمة Versace صح". ويبدو أنها أعادت حذف المنشور في وقت لاحق.

 

يشار إلى أن مصمماً للملابس يدعى أشرف فجلة أعلن في وقت سابق أنه لم يحصل على أتعابه بعد تعاونه مع الفنان منذ نحو عامين حيث صمم له معطفاً هدية ثم 3 بدلات و4 صديريات.

المصدر: لها
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