بثلاث صور.. "غوغل" احتفل بميلاد نور الشريف

احتفل عملاق محركات البحث في الإنترنت "غوغل"، الأربعاء، بالذكرى الـ75 لميلاد الممثل الراحل نور الشريف، أحد أيقونات الفن في مصر.



ونشر "غوغل" على صفحته الرئيسية 3 صور لشخصيات جسدها الراحل في مسيرته الفنية، التي امتدت لنحو 40 عاما.



نور الشريف الذي ولد في 28 نيسان 1946، واسمه الحقيقي محمد جابر، بدأ حياته كلاعب كرة قدم في نادي الزمالك قبل أن يتحول إلى مجال التمثيل.وجاءته فرصته الأولى في عالم السينما حين لفت انتباه المخرج الشهير حسن الإمام، فأسند إليه دورا في فيلم "قصر الشوق" عام 1966.وبدأ الشريف يفرض نجوميته بدءا من منتصف السبعينيات بأدواره في أفلام مثل "الكرنك" و"أبناء الصمت" وغيرهما.وكان الشريف ينتمي إلى جيل مميز من الممثلين الذي وصف بـ"جيل الواقعية الجديدة"، وضم بالإضافة إليه أحمد زكي وآخرين، وامتاز بقدرته على تجسيد الأدوار المعقدة والمتنوعة.

وعرف الشريف باهتمامه بالقضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وجسد دور الفنان الفلسطيني ناجي العلي في فيلم حمل نفس الاسم، كما جسد دور الكاتب توفيق الحكيم في فيلم "عصفور من الشرق".



وعلى الشاشة الصغيرة قدم الشريف مجموعة متنوعة من الأعمال، فقدم الدراما التاريخية في "عمر بن عبد العزيز" و"هارون الرشيد"، وقدم القصص الاجتماعية في كل من "لن أعيش في جلباب أبي"، و"عائلة الحاج متولي"، كما قدم ثلاثية "الدالي".وكانت آخر أعمال الشريف الفنية الفيلم السينمائي "بتوقيت القاهرة"، الذي نال جائزة مهرجان وهران السينمائي في الجزائر عام 2015.وتوفي نور الشريف في 11 آب عام 2015.