إبداع قصي خولي في مشهد وفاة والدته حديث الجمهور.. ونادين نسيب نجيم تتفوق (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمشهد وفاة "الحاجة ضحى" حيث تؤدي الدور الممثلة القديرة رندة كعدي، من مسلسل "عشرين عشرين"، وتضمن لحظات بكاء "صافي"، الذي يجسده الفنان السوري قصي خولي، مؤكدين أن هذا المشهد أدمى قلوبهم.

وتحدث كثيرون عن إبداع قصي خولي في أدائه، اضافة الى أداء الفنانة نادين نسيب نجيم حيث أبهرت المشاهدين بحضورها القوي وتمكنها من تجسيد شخصية "حياة" في المسلسل.

مسلسل 2020، بطولة قصي خولي ونادين نسيب، الحلقة 15، مشهد One Take لمدة دقيقتان ونصف.



— Benel Amer (@BenelAmer) April 27, 2021

مشهد مؤثر ومسلسل يستحق المشاهدة 👏 pic.twitter.com/tMxyV6JS5v

وكانت نادين نسيب نجيم أشادت بأداء الفنانة رندة كعدي، بعد مشهد وفاة "الحاجة ضحى"، ونشرت على موقع "تويتر" صورة لرندة كعدي من كواليس المسلسل، مرتدية جلباباً وحجاباً، وعلقت عليها قائلة إن المشاهد التي جمعتهما في المسلسل كانت رائعة، وتتضمن أجواء جيدة للعمل.

اول شي سلامة قلبك والله يطول بعمرك وتاني احلى مشاهد وأحلى ايام جمعتنا لانك كنت امنا كلنا وحبيبة قلبنا وحنانك بالتصوير وطبعاً حرافيتك لا غبار عليها كوم تاني بحبك والى اللقاء القريب 🙏🏻 #رندة_كعدي pic.twitter.com/5kTFoFjf9q