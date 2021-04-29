عادل إمام يتصدر الترند رغم غيابه في رمضان .. لهذا السبب

تصدر الممثل المصري عادل إمام التريند على مواقع التواصل الإجتماعي ربعد أن نشر نجله الممثل المصري محمد إمام صورة لوالده على صفحته وعبّر عن فخره من خلال والده على هامش نجاح مسلسله الرمضاني " النمر"، واختار محمد إمام الاحتفاء على طريقته من خلال الصورة.وكتب إمام على الصورة :" قمة الفخر لما ما تعملش ولا مسلسل في رمضان ... بس أنت تريند طول شهر رمضان" مع وسم حمل عنوان مسلسل النمر.. وذلك في إشارة إلى تداول اسمه مرفقا بـ اسم والده مما دفعه للتعليق بالقول:" من أحلى الكلام إلي جالي... مسؤولية كبيرة مش أي حد يفهمها... الحمد لله... الزعيم... النمر... محمد إمام".